Бэнкси неофициально поучаствовал в Венецианской биеннале

Британский мастер стрит-арта Бэнкси принял участие в 58-й Венецианской биеннале, хотя и неофициально. Андеграундный художник установил свою работу на одной из улиц итальянского города. Видеоролик арт-акции был опубликован на странице мастера в Instagram.
Картина "Венеция в масле" представляет гигантский круизный лайнер, который прибывает в Лагуну. Так Бэнкси попытался привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды. Экологи также бьют тревогу: круизные лайнеры, которые регулярно приплывают в Венецию, сбрасывают отходы прямо в море.
Ранее сообщалось, что работу Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которую изрезал встроенный в раму измельчитель бумаги, выставили в музее Фридера Бурда в Баден-Бадене, а затем в Государственной галерее Штутгарта. Сам Бэнкси планировал полностью уничтожить картину после продажи на аукционе Sotheby's в Лондоне, но механизм измельчителя заел на половине рисунка.
Тогда работа обошлась покупательнице в 860 тысяч фунтов стерлингов, но женщина не стала отказываться от поврежденного изображения. Она переименовала произведение, назвав его "Любовь в мусорном ящике".
Бэнкси нарисовал новое граффити про загрязнение окружающей среды
Венецианская биеналле современного искусства проходит с 11 мая по 24 ноября. В этом году особенностью стало решение организаторов выставки отдать большинство павильонов художницам.
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