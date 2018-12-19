Появилось новое граффити художника Бэнкси

Скриншот с видео: www.instagram.com/banksy

Уличный художник Бэнкси создал новое граффити на двух стенах гаража британского города Порт-Толбот.

"Сезонные поздравления", – написал Бэнкси в Instagram и разместил видеоколлаж с граффити.

На одной части граффити изображен ребенок, который радуется падающим снежинкам. На другой – горящий контейнер, пепел от которого летит на ребенка.

Вероятно, граффити подчеркивает индустриальную атмосферу Порт-Толбота, где расположен сталелитейный завод. Пепел от завода частно покрывает улицы города.

Ранее в Брюсселе судебные приставы арестовали около 60 произведений Бэнкси, которые были выставлены в галерее современного искусства Strokar.