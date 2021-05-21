Manizha приняла участие в первой репетиции финала "Евровидения"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Manizha, представляющая Россию на "Евровидении" в этом году, приняла участие в первой репетиции финала музыкального конкурса. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительница выступит в финале "Евровидения" под пятым номером. Российская певица выйдет на сцену после представителя Бельгии – группы Hooverphonic.

Сама Manizha пообещала, что при выступлении в финале будет более безумной. Так певица надеется достичь победы в конкурсе.

Накануне определились все участники финала "Евровидения". Кроме Manizha, за победу будут бороться представители Албании, Сербии, Болгарии, Португалии, Молдавии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.