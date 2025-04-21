Наследственное дело открыто в Москве после смерти актрисы Добровольской

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Наследственное дело открыто в Москве после смерти народной артистки РФ Евгении Добровольской. Это следует из юридических документов, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Так как у актрисы остался несовершеннолетний наследник, то его интересы будет представлять или второй родитель, или назначенный соответствующими органами опекун.

В Федеральной нотариальной палате уточнили, что с 14 до 18 лет дети признаются ограниченно дееспособными, то есть они могут сами подать заявление у нотариуса, но с согласия законных представителей.

Добровольская умерла 10 января на 61-м году жизни. По версии СМИ, актриса могла скончаться из-за онкологического заболевания. У нее остались 3 взрослых сына и 15-летняя дочь.

Похоронена Добровольская была 14 января на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве, который также называют Аллеей актеров. Рядом с местом ее могилы похоронены народные артистки РСФСР Раиса Максимова и Ирина Мирошниченко.

