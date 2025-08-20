Невестка Анны Фроловцевой: артистка чувствует себя хорошо

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Российская актриса театра и кино Анна Фроловцева чувствует себя хорошо. Она не находится в больнице, сообщила "Абзацу" ее невестка Эльмира Кузьменко.

По информации СМИ, актрисе якобы провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Журналисты отмечали, что у Фроловцевой якобы выявили рак после маммографии.

"С ней все в порядке, она дома", – сказала невестка артистки.

Ранее актер Роман Попов рассказал о злокачественной опухоли мозга, что привело к проблемам со зрением. По словам артиста, в 2018 году врачи диагностировали у него астроцитому третьей степени. Он перенес операцию и проходил лечение до 2021 года, после чего болезнь отступила.

Позже Попов сообщил о рецидиве рака головного мозга. Он отметил, что онкология привела к полной слепоте правого глаза актера и частичной потере зрения в левом глазу. Однако Попов подчеркнул, что ему очень хочется работать и жить.

