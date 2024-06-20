Похороны сына модельера Вячеслава Зайцева пройдут 22 июня

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Похороны российского модельера, сына Вячеслава Зайцева, члена-корреспондента отделения дизайна Российской академии художеств (РАХ) Егора Зайцева состоятся 22 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.

"(Похоронят. – Прим. ред.) точно в субботу, но ни место, ни время еще неизвестно", – говорится в сообщении.

О смерти Зайцева стало известно 19 июня. Он скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. При этом друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов уточнил СМИ, что у модельера было онкологическое заболевание.

Зайцев руководил модельным агентством Zaitsev’s model management, был дизайнером собственной линии YeZ. Также числился постоянным членом жюри ряда профессиональных конкурсов дизайна и моделирования.

