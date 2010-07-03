К реставрации картины Репина привлекли специалиста из Нидерландов

К реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" привлекли специалиста из нидерландской компании SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg) Кейт Сеймур.
"Мы привлекли для консультации и возможного использования самых современных зарубежных методик госпожу Кейт Сеймур, которая является одним из самых известных реставраторов, работающих сегодня в Нидерландах", – цитирует Агентство "Москва" гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.
В середине мая в мастерскую поступило необходимое оборудование (реставрационный стол-трансформер) – в связи с этим начался новый этап восстановления полотна.
"Первый этап реставрации мы завершили, для последующих действий мы ждали реставрационный стол-трансформер, стол прибыл, монтажные работы уже завершены. Это уникальный стол, нам неизвестны аналогичные примеры оборудования в других музеях", – рассказала главный хранитель галереи Татьяна Городкова.
Картину повредили 25 мая 2018 года. Житель Воронежа Игорь Подпорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.
30 апреля Замоскворецкий суд решил судьбу Игоря Подпорина. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и шесть месяцев. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.
Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5-10 миллионов рублей. После анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слой, наклеенного век назад.
После возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.
Повредившему картину Репина в Третьяковке дали 2,5 года колонии
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