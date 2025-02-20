Следственный комитет опроверг расследование гибели Лермонтова

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России опроверг сведения о начале расследования обстоятельств гибели поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Депутат Госдумы Николай Бурляев ранее заявил, что СК якобы начал расследование убийства писателя. По его словам, начиналась предметная работа, в том числе технического характера.

"Информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В январе Бурляев направил в СК обращение с просьбой расследовать гибель писателя. Он тогда отмечал, что многие эксперты много лет говорили о недобросовестности следствия, проведенного в 1841 году сразу после гибели поэта.

В частности, Лермонтов умер от пули, которая попала по "невероятной" для ровной поверхности траектории, снизу вверх, под углом почти в 40 градусов, утверждал Бурляев. В связи с этим он призвал современных следователей провести непредвзятое расследование.

Дуэль между Лермонтовым и отставным майором Николаем Мартыновым произошла в Пятигорске 27 июля 1841 года. По основной версии, поэт выстрелил вверх, а Мартынов – прямо в грудь Лермонтову.

