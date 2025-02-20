СК начал расследование убийства Лермонтова

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Следственный комитет России начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Николай Бурляев.

"Началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", – сказал он.

Обращение в СК было направлено парламентарием в январе. Бурляев тогда отмечал, что многие эксперты много лет говорили о недобросовестности следствия, проведенного в 1841 году сразу после гибели поэта.

В частности, Лермонтов умер от пули, которая попала по "невероятной" для ровной поверхности траектории, снизу вверх, под углом почти в 40 градусов, утверждал Бурляев. Поэтому он призвал современных следователей провести непредвзятое расследование с использованием новых технологий.

Дуэль между Лермонтовым и отставным майором Николаем Мартыновым произошла в Пятигорске 27 июля 1841 года. По основной версии, поэт выстрелил вверх, а Мартынов – прямо в грудь Лермонтову.

