Минкультуры РФ: Россия не ведет переговоры о возвращении западных кинопрокатчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переговоры с иностранными кинопрокатчиками об их возвращении в Россию не ведутся, заявила в интервью ТАСС глава Минкультуры РФ Ольга Любимова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Было бы странно, если бы министерство культуры бегало за западными прокатчиками, которые ушли из России, и уговаривало бы их вернуться. К нам никто не обращался, мы не были в диалоге, это было их политическое решение. В данной ситуации мы, честно говоря, и повода не видим для того, чтобы упрашивать их вернуться на наш рынок", – подчеркнула Любимова.

По ее словам, министерство культуры России заинтересовано в том, чтобы на российские экраны выходили кассовые отечественные киноленты разных жанров. Среди них, например, семейные, спортивные и военные драмы. Любимова отметила, что в ведомстве понимают, что подобного кассового кино должно становиться больше. Вместе с тем, по ее словам, ведомство уделяет большое внимание поддержке начинающих режиссеров.

Также министр культуры РФ рассказала, что за первое полугодие 2025 года отечественные кинотеатры посетили свыше 56 миллионов человек. Любимова подчеркнула, что это число является "очень значимым".

Ранее Владимир Путин сообщил, что в 2024 году в России в прокат вышло 214 отечественных фильмов. По словам президента, кинематограф в России набрал "хороший темп", а количество зрителей отечественных фильмов дошло до 100 миллионов человек. Глава государства назвал движение в этом направлении весьма заметным.

