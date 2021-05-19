Член СПЧ обратился в Минкультуры из-за новой киноадаптации "Золушки"

Фото: кадр из фильма "Золушка"; режиссер – Кэй Кэннон; производство – Columbia Pictures

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов обратился к министру культуры Ольге Любимовой из-за новой голливудской киноадаптации "Золушки". Об этом сообщает РИА Новости.

"Рассматривается ли возможность выдачи прокатного удостоверения на территории РФ данному фильму? В случае принятия положительного решения о выдаче необходимо разъяснить, каким образом оно будет соответствовать требованиям законодательства РФ", – спросил Кабанов в обращении.

Он отметил, что не требует запрета фильма на территории РФ, но задает вопрос ради того, чтобы избежать напряженности в обществе.

Кабанов также подчеркнул, что многие боятся поднимать подобные вопросы из-за страха показаться нетолерантными. Однако, по словам представителя СПЧ, законы должны соблюдаться вне зависимости от сексуальной ориентации.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 раскритиковал модернизацию классической сказки "Золушка" и тех чиновников, которые поддержат показ картины в России. Вместе с тем парламентарий выступил против выхода на экраны новой "Золушки" даже с возрастным цензом 18+.

По мнению Милонова, если взрослый смотрит подобные картины, то "он сам извращенец".