Член СПЧ обратился в Минкультуры из-за новой киноадаптации "Золушки"

Фото: кадр из фильма "Золушка"; режиссер – Кэй Кэннон; производство – Columbia Pictures
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов обратился к министру культуры Ольге Любимовой из-за новой голливудской киноадаптации "Золушки". Об этом сообщает РИА Новости.
"Рассматривается ли возможность выдачи прокатного удостоверения на территории РФ данному фильму? В случае принятия положительного решения о выдаче необходимо разъяснить, каким образом оно будет соответствовать требованиям законодательства РФ", – спросил Кабанов в обращении.
Он отметил, что не требует запрета фильма на территории РФ, но задает вопрос ради того, чтобы избежать напряженности в обществе.
Кабанов также подчеркнул, что многие боятся поднимать подобные вопросы из-за страха показаться нетолерантными. Однако, по словам представителя СПЧ, законы должны соблюдаться вне зависимости от сексуальной ориентации.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 раскритиковал модернизацию классической сказки "Золушка" и тех чиновников, которые поддержат показ картины в России. Вместе с тем парламентарий выступил против выхода на экраны новой "Золушки" даже с возрастным цензом 18+.
По мнению Милонова, если взрослый смотрит подобные картины, то "он сам извращенец".
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