В фонде Пахмутовой сообщили о выписке композитора из больницы

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Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы, она чувствует себя хорошо. Об этом сообщил РИА Новости директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

"Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома", – рассказал директор фонда.

Малышко уточнил, что у женщины хорошее настроение и она вернется к своим творческим планам. Кроме того, он призвал не верить слухам, которые касаются Пахмутовой.

Первые сообщения о госпитализации Пахмутовой появились в Сети 7 декабря. По данным телеграм-каналов, у композитора произошел сердечный приступ и народную артистку экстренно госпитализировали. Однако в фонде Пахмутовой опровергли сообщения, заявив, что она проходит плановое обследование.

Позднее ряд телеграм-каналов сообщил, что у Пахмутовой якобы обнаружили COVID-19, и композитор находится в состоянии средней тяжести. В свою очередь, директор фонда Пахмутовой сообщил, что народная артистка СССР лечится от простуды, а COVID-19 не подтвердился. По его словам, она находится под присмотром врачей и чувствует себя "нормально".

Певец Юлиан, комментируя состояние Пахмутовой, предположил, что композитор могла заразиться на одном из мероприятий и призвал дать 94-летней Пахмутовой "спокойно поболеть и выздороветь".