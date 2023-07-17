Актера Ивана Краско переведут из реанимации

Фото: ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский

Народного артиста России Ивана Краско переведут из реанимации в одно из отделений центра Алмазова, сообщил ТАСС его сын Федор Краско.

По его словам, состояние актера уже нормализовалось.

Ивана Краско госпитализировали 13 июля. У него проявились последствия инсульта.

Вечером того же дня артиста экстренно прооперировали. 14 июля директор артиста сообщил, что Краско остается в стабильно тяжелом состоянии.

Иван Краско – артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. В сентябре прошлого года он отметил свое 92-летие.