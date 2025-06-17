Скрипач-виртуоз Роби Лакатош выступит в зале "Зарядье" в рамках "Лета в Москве"

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Венгерский скрипач-виртуоз Роби Лакатош выступит на III Московском летнем музыкальном фестивале "Зарядье" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу концертного зала "Зарядье".

Вместе с другими музыкантами он исполнит "Очи черные", "Скрипач на крыше", "Чардаш" и другие известные произведения.

Фестиваль "Зарядье" стал главным музыкальным событием лета в городе. Он проводится до 6 июля и позволяет объединить звезд классической музыки и ведущие музыкальные коллективы разных жанров и направлений.

Ранее стало известно, что 14 молодых музыкантов, в том числе шесть москвичей, представят Россию на международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 4 по 6 сентября. Отборочную комиссию возглавил народный артист РФ Юрий Розум. Эксперты оценивали вокал и игру на фортепиано, струнных и духовых инструментах.