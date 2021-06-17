Губерниев предложил Бузовой снять совместный клип

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев предложил телеведущей и певице Ольге Бузовой снять совместный клип на песню группы "Сектор Газа". Об этом он рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Он уточнил, что речь идет о песне "Вечером на лавочке".

"Эта песня могла бы расцвести доселе невиданными красками. Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области. Мы поем", – сказал Губерниев.

Скандал между Губерниевым и Бузовой произошел после того, как во время прямого эфира телеведущий задал девушке несколько вопросов о футболе. Однако ответить она так и не смогла, поскольку Губерниев перебивал ее. В результате Бузова расплакалась.

Певица назвала Губерниева "дном, а не мужчиной" и предложила ему высказать ей все в лицо, отметив, что тот оскорбляет ее в комментариях уже пять лет.

Позже телеведущий извинился перед певицей. Он заявил, что не ставил цель обидеть Ольгу Бузову, и отметил ее стойкость во время эфира. По его словам, он не ожидал, что вопрос про взаимоотношения Карлсона и фрекен Бок доведет девушку до слез.

Затем он написал в своем телеграм-канале, что пересмотрел эфир и со своей стороны никаких оскорблений не заметил.

Ситуацию прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. Она выразила мнение, что в фильме про "Тату" запустила журналистский флешмоб "Выведи неуча на чистую воду".

Собчак поддержал футболист и тренер, экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко. Комментируя ситуацию с эфиром на "Матч ТВ", спортсмен предположил, что у Бузовой могут быть "серьезные психические проблемы".