Сын Бориса Щербакова заявил, что актер проведет в больнице еще две недели

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист России Борис Щербаков проведет в больнице еще две недели. Об этом ТАСС заявил его сын Василий.

"Нет", – сказал он, отвечая на вопрос, выписали ли актера из больницы.

О госпитализации Щербакова стало известно в начале декабря. Как утверждали журналисты, у актера выявлены перелом лицевой кости и сотрясение мозга после неудачного падения. Супруга Щербакова подтвердила его госпитализацию, однако другие подробности приводить не стала.

Позже Щербаков-младший рассказал, что отца успешно прооперировали, его самочувствие улучшилось и он идет на поправку. Сын опроверг информацию о том, что у артиста якобы нашли пневмонию и перевели его в реанимацию.