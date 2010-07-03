СМИ назвали возможную стоимость лечения Заворотнюк

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Актриса Анастасия Заворотнюк находится на лечении в одном из самых современных частных медцентров столицы, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По его данным, лечение артистки стоит более 20 тысяч евро. Врач пояснил, что перед госпитализацией на счет пациента вносится сумма от 5 тысяч евро, для онкологических больных – от 8 тысяч. Это, по его словам, депозит на анализы, исследования и операции. Когда же деньги заканчиваются, нужно снова платить. Помимо этого, пребывание в палате реанимации обходится в тысячу евро в сутки.

"Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 000 евро", – заявил он изданию.

Медик также рассказал, что особенность клиники, где лежит Заворотнюк, в том, что все службы в ней работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии.

"Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных", – добавил врач.

По его словам, паллиативная помощь в больнице на высшем уровне – в тяжелых случаях собирают консилиум врачей самых разных специальностей, чтобы разработать план лечения.

Накануне сообщалось, что Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние актрисы поддерживается медикаментозно.

Ранее актер Станислав Садальский опубликовал в интернете переписку с Заворотнюк. В переписке актриса благодарит Садальского "за невероятную, сердечную поддержку" и передает ему "огромное спасибо". При этом дата сообщений на выложенном в соцсети скриншоте не видна.

13 сентября сообщалось, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.

До этого некоторые СМИ активно обсуждали здоровье актрисы, появилась информация, что Заворотнюк борется с раком. В конце августа она отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях.