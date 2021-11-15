Дом-музей Достоевского в Москве откроется для посетителей 16 ноября

Фото: ТАСС/Владимир Малыгин
"Московский дом Достоевского" откроется для посетителей после реставрации 16 ноября, сообщил директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля (ГМИРЛИ) Дмитрий Бак.
Музейный комплекс будет работать шесть дней в неделю, за исключением понедельника. Там будут соблюдаться все эпидемиологические ограничения, передает ТАСС.
Бак подчеркнул, что в этом доме музей существует уже более 90 лет, однако после масштабных реставрационных работ он заиграл новыми гранями. Он напомнил, что это событие стало центральным в числе мероприятий к 200-летию со дня рождения Достоевского. Накануне открытия музей посетил и Владимир Путин.
В одном из залов "Дома Достоевского" появилась экспозиция, созданная художником Михаилом Шемякиным. Она посвящена героям "Преступления и наказания": Раскольникову, Сонечке, Свидригайловой, Дунечке.
"Там 26 окошек – зритель подходит, заглядывает в окошко, а там дальше он видит, что происходит с Раскольниковым, с Сонечкой. И такая трехмерная инсталляция, думаю, будет для посетителя довольно интересной", – рассказал Шемякин.
Также в музее появились мемориальное пространство квартиры, традиционное историко-литературное пространство, пространство музея "Преступление и наказание" как литературного произведения. Кроме того, представлены два больших мультимедийных проекта: один посвящен Достоевскому в мировом кино, второй – писателю в книжной иллюстрации в работах мировых художников.
Владимир Путин в 2016 году подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Достоевского на государственном уровне. Такое решение президент принял с учетом выдающегося вклада писателя в отечественную и мировую культуру. Российский лидер поручил правительству и региональным властям разработать план праздничных мероприятий. Они проходят в течение всего 2021 года, многие приурочены конкретно к памятному дню – 11 ноября.
Сеть кинотеатров "Москино" в период с 14 по 19 ноября показывает экранизации произведений Федора Достоевского. В кинотеатрах "Космос", "Искра", "Тула", "Спутник", "Сатурн" и "Звезда" транслируют фильмы "Даун Хаус", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание" и "Двойник".
Помимо этого, в Москве открыли памятник, посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя. Торжественная церемония состоялась 6 сентября у книжного клуба "Достоевский".
Банк России подготовил и выпустил в обращение памятную монету из серебра номиналом 2 рубля, посвященную 200-летнему юбилею писателя Федора Достоевского.
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