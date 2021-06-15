Губерниев объяснил смысл вопросов Бузовой

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, в чем был смысл его вопросов телеведущей Ольге Бузовой. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Я всегда был поклонником этого знаменитого тренера! Анатолий Эфрос! Как защищал ворота в его командах Джигарханян, как оборонялись Плятт и Вавилов, как здорово действовали в линии полузащиты Дуров и Миронов! И, конечно, легендарное нападение Эфроса, эти фамилии прозвучали в прямом эфире "Матч ТВ" – Броневой, Даль, Волков! И не будем забывать, Эфрос блестяще тренировал и женские команды! Как боролись за мяч Раневская, Яковлева, Печерникова…. А Доронина?" – написал Губерниев в Instagram.

Анатолий Эфрос был известным советским театральным режиссером, Ростислав Плятт – знаменитый советский актер, а Татьяна Доронина 30 лет возглавляла МХАТ.

Скандал между Губерниевым и Бузовой произошел после того, как во время прямого эфира телеведущий задал девушке несколько вопросов о футболе. Однако ответить она так и не смогла, поскольку Губерниев перебивал ее. В результате Бузова расплакалась.

Певица назвала Губерниева "дном, а не мужчиной" и предложила ему высказать ей все в лицо, отметив, что тот оскорбляет ее в комментариях уже пять лет.

Позже телеведущий извинился перед певицей. Он заявил, что не ставил цель обидеть Ольгу Бузову, и отметил ее стойкость во время эфира. По его словам, он не ожидал, что вопрос про взаимоотношения Карлсона и фрекен Бок доведет девушку до слез.

Затем он написал в своем телеграм-канале, что пересмотрел эфир и со своей стороны никаких оскорблений не заметил.

Ситуацию прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. Она выразила мнение, что в фильме про "Тату" запустила журналистский флешмоб "Выведи неуча на чистую воду".

Собчак поддержал футболист и тренер, экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко. Комментируя ситуацию с эфиром на "Матч ТВ", спортсмен предположил, что у Бузовой могут быть "серьезные психические проблемы".