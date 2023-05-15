Менеджер модного дома Юдашкина опроверг информацию об аресте счетов

Фото: ТАСС/Диана Решетняк

Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" Дмитрий Марасанов опроверг информацию о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ арестовала счета компании. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Я не слышал такую информацию", – сказал Марасанов.

Отмечается, что в ФНС также не подтвердили информацию об аресте счетов в связи с неуплатой налогов.

Ранее сообщалось, что ФНС приостановила операции по счетам модного дома дизайнера Юдашкина из-за неуплаты налогов и непредоставления налоговых деклараций. Отмечалось, что причиной блокировки могли стать долги компании на 118 миллионов рублей.

Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. За два дня до произошедшего состояние модельера ухудшилось, и он был госпитализирован.

6 мая дизайнер был похоронен на Троекуровском кладбище.



В Москве прошла церемония прощания с Валентином Юдашкиным