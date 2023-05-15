16:39Культура
ФНС арестовала счета модного дома дизайнера Юдашкина
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ арестовала счета модного дома дизайнера Валентина Юдашкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК.
Отмечается, что у компании, зарегистрированной как ООО "Дом моды Валентин Юдашкин", есть действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам. Такое решение было принято в связи с неуплатой налогов и непредоставлением налоговых деклараций.
По данным ряда телеграм-каналов, причиной блокировки могли стать долги на миллионы рублей. Помимо этого, модный дом якобы не предоставил ФНС отчет за прошедший год.
Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. За два дня до произошедшего сообщалось, что его состояние ухудшилось и он отправлялся в больницу.
Дизайнер проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.
6 мая Юдашкин был похоронен на Троекуровском кладбище.
В Москве прошла церемония прощания с Валентином Юдашкиным
Читайте также