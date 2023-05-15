ФНС арестовала счета модного дома дизайнера Юдашкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ арестовала счета модного дома дизайнера Валентина Юдашкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Отмечается, что у компании, зарегистрированной как ООО "Дом моды Валентин Юдашкин", есть действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам. Такое решение было принято в связи с неуплатой налогов и непредоставлением налоговых деклараций.

По данным ряда телеграм-каналов, причиной блокировки могли стать долги на миллионы рублей. Помимо этого, модный дом якобы не предоставил ФНС отчет за прошедший год.

Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. За два дня до произошедшего сообщалось, что его состояние ухудшилось и он отправлялся в больницу.

Дизайнер проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.

6 мая Юдашкин был похоронен на Троекуровском кладбище.



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