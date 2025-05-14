Актрису Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Гребешкову похоронили рядом с супругом – режиссером Леонидом Гайдаем. Проводить в последний путь актрису пришли ее коллеги и близкие люди. Союз кинематографистов, "Гайдай-центр" и мэрия Иркутска прислали венки.

Артистка умерла 10 мая в возрасте 94 лет. Причины ее смерти не известны.

Соболезнования родным выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент России отметил, что память о Гребешковой останется в сердцах родных, друзей и близких, а также ее поклонников.

Гребешкова родилась в 1930 году в Москве. После завершения обучения во ВГИК она работала в Театре-студии киноактера. Последней совместной работой актрисы и ее супруга стал фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Вместе с Гайдаем Гребешкова прожила 40 лет.

Зрителям актриса запомнилась по ролям врача психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и жены Горбункова Надежды в фильме "Бриллиантовая рука". Также она известна ролями в кинокартинах "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82", "За спичками" и "Дни хирурга Мишкина".