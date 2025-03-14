Deadline: актеры Джилленхол и Дайневор могут сняться в романтическом триллере

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Актер Джейк Джилленхол может сняться в романтическом триллере режиссера М. Найт Шьямалана с Фиби Дайневор. Актриса пока ведет переговоры об участии в проекте, сообщает Deadline.

По данным издания, режиссер, известный по картинам "Сплит" и "Шестое чувство", планирует снять фильм по оригинальной истории со сверхъестественным мотивом.

Сценарий Шьямалан разработает вместе с писателем Николасом Спарксом, который в настоящий момент занят написанием романа. Уточняется, что оба проекта будут иметь общую идею и набор героев, но будут адаптированы для разных условий.

Ранее актер и продюсер Джейсон Судейкис сообщил, что четвертый сезон сериала "Тед Лассо" расскажет о женской футбольной команде. Его герою предстоит стать тренером этой команды. Кроме того, по словам актера, съемочная команда уже приступила к написанию сценария.

Студия Monarch Media тем временем начала подготовку к ребуту мелодрамы "Спеши любить". Создатели новой версии картины к настоящему моменту не утверждены. Сюжет оригинальной ленты разворачивается вокруг романа старшеклассников Лэндона и Джемми, которых сыграли Шейн Уэст и Мэнди Мур.