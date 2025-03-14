Четвертый сезон "Теда Лассо" расскажет о женской футбольной команде

Фото: кадр из фильма "Тед Лассо"; режиссеры – Зак Брафф, Сэм Джонс, Деклан Лауни, Том Маршалл, Эзра Эдельман, Мэтт Липси, Эрика Дантон, Эллиот Хегарти; производство – Ruby's Tuna Inc.

Американский актер и продюсер Джейсон Судейкис заявил, что четвертый сезон сериала "Тед Лассо" расскажет о женской футбольной команде. Он поделился этой подробностью на подкасте New Heights.

Ранее СМИ писали, что создатели посвятят новый сезон женскому составу ФК "Ричмонд". Судейкис уточнил, что его герою предстоит стать тренером команды.

По словам продюсера, съемочная группа уже начала писать сценарий для продолжения шоу.

Между тем на Disney+, который не доступен для российских пользователей, появились первые эпизоды сериала "Сорвиголова: Рожденный заново". Новый сериал является перезапуском проекта "Сорвиголова" от Netflix. Главную роль борца с преступностью вновь исполнил Чарли Кокс. К ролям вернулись Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон.

Также американская актриса Шэрон Стоун объявила, что примет участие в съемках третьего сезона "Эйфории". Она заявила, что считает это захватывающим событием, и отдельно отметила режиссера Сэма Левинсона, который работает над проектом с первого сезона.