Режиссер Никита Кобелев назначен новым худруком Александринского театра

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Режиссера Никиту Кобелева назначили новым худруком Александринского театра в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, передает ТАСС.

В приказе сказано, что Кобелев назначен на должность с 12 июля.

Ранее Евгений Герасимов, которого назначили новым худруком Театра сатиры, заявил, что сперва собирается поставить спектакль "Женитьба Фигаро".

Также стало известно, что у "Современника" и на тот момент Театра Романа Виктюка (сейчас – "Театр – Сцена "Мельников") появились новые художественные руководители – Владимир Машков и Константин Богомолов соответственно.

При этом все трое сохранили уже имеющиеся должности художественных руководителей: Машков – в Московском театре Олега Табакова, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов – в Театре на Малой Бронной.

