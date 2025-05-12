Минкультуры отменило гастроли Театра Вахтангова в Крыму из-за ошибочного репертуара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство культуры РФ раскритиковало репертуарный выбор Театра Вахтангова, признав ее ошибочной, что привело к отмене всех запланированных гастрольных спектаклей в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве подчеркнули, что вопросам репертуарной политики подведомственных культурных учреждений в Минкультуры России уделяется особое внимание. Позиция о неверном репертуарном выборе была доведена до администрации Театра Вахтангова.

Немногим ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже говорил об отмене спектаклей.

"Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса. Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль "Мой друг Бандера", но сам отправился к фашистскому кумиру," – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Развожаев назвал кощунственной саму идею демонстрации спектаклей Туминаса в Севастополе. В качестве меры воздействия руководящим сотрудникам культурного ведомства и театра Луначарского объявят выговоры.

Он отметил, что в условиях, когда страна ежедневно защищает свои духовные ценности, любые проявления двойной политики и попытки оправдания недопустимы. Глава города подчеркнул, что афиши уже сняты, а деньги за билеты будут возвращены.

В конце апреля арестовали жительницу Нижнего Тагила Алису Горшенину, принимавшую участие в создании клипа Pussy Riot, в котором насмехаются над погибшими бойцами СВО. В ее отношении составили административные протоколы по статьям 20.3.3 и 6.21 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений").

Кроме того, ее привлекли к ответственности по статье 20.3. КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций").

Позже суд Екатеринбурга оштрафовал Горшенину на 45 тысяч рублей.

