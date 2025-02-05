Депутат Милонов назвал сдачу в плен единственным спасением для Сердючки на СВО

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сдаться в плен российским военным – единственный способ для Верки Сердючки (настоящее имя украинского артиста – Андрей Данилко. – Прим. ред.) спастись на СВО. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что после мобилизации талантам певца найдется применение на фронте. Также он посоветовал ему не отказываться от сценического образа.

По словам Милонова, многие украинские политики агитируют участвовать в боевых действиях, но сами не едут на фронт, а отправляют туда других.

"Любой человек, который поддерживает украинскую политику, понимает, что нельзя поддерживать ее дистанционно <...> Поддерживаешь – значит, иди воевать. Значит, иди на смерть", – сказал депутат.

Между тем Данилко навсегда запретили въезд в ОАЭ. По данным СМИ, решение принято после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году по причине "разжигание межнациональной розни". Во время концерта в ОАЭ певец высказывался в поддержку Украины, утверждали журналисты.