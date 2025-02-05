Песков рассказал, считает ли Путин Зеленского врагом

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В отношениях Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нет места эмоциям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами, которые спросили, считает ли президент РФ Зеленского врагом.

"Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", – подчеркнул он.

Также Песков напомнил, что у Зеленского есть проблемы с легитимностью его нахождения на посту президента Украины.

Ранее украинский лидер допустил возможность прямых переговоров с Путиным, если не останется других вариантов. Однако Зеленский добавил, что не собирается быть добрым по отношению к президенту РФ в рамках дипломатического урегулирования. Он признался, что воспринимает Путина как врага, и считает, что это взаимно.

Песков отметил, что заявления Зеленского о готовности к переговорам с РФ должны на чем-то основываться, а иначе это пустые слова. Заинтересованность в переговорах должна исходить именно от Киева, если смотреть на динамику и ход спецоперации, добавил представитель Кремля.

