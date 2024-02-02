Андрею Данилко навсегда запретили въезд в ОАЭ – СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС/Юрий Самолыго/фото из архива: 02/02/2008

Украинскому артисту Андрею Данилко, известному по сценическому образу Верки Сердючки, навсегда запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает РБК-Украина.

"Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ", – говорится в сообщении.

По данным агентства, решение было принято после выступления Данилко на корпоративе в Дубае в 2022 году. Причиной назвали "разжигание межнациональной розни". Во время выступления в ОАЭ Данилко, говорится в сообщении, высказывался в поддержку Украины.

Однако сам артист рассказал агентству, что не расстраивается из-за случившегося. Он выразил уверенность, что выступления будут и дальше собирать полные залы по всему миру.

Ранее Данилко на 50 лет запретили въезд в Россию. Он не сможет посещать страну до 2072 года. Вместе с Данилко в списке оказались Николай Серга, Ян Гордиенко, Андрей Бедняков, Антон Птушкин и другие.

