02 февраля, 17:51Шоу-бизнес
Андрею Данилко навсегда запретили въезд в ОАЭ – СМИ
Фото: ИТАР-ТАСС/Юрий Самолыго/фото из архива: 02/02/2008
Украинскому артисту Андрею Данилко, известному по сценическому образу Верки Сердючки, навсегда запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает РБК-Украина.
"Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ", – говорится в сообщении.
По данным агентства, решение было принято после выступления Данилко на корпоративе в Дубае в 2022 году. Причиной назвали "разжигание межнациональной розни". Во время выступления в ОАЭ Данилко, говорится в сообщении, высказывался в поддержку Украины.
Однако сам артист рассказал агентству, что не расстраивается из-за случившегося. Он выразил уверенность, что выступления будут и дальше собирать полные залы по всему миру.
Ранее Данилко на 50 лет запретили въезд в Россию. Он не сможет посещать страну до 2072 года. Вместе с Данилко в списке оказались Николай Серга, Ян Гордиенко, Андрей Бедняков, Антон Птушкин и другие.
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