Трех девушек-аниматоров оштрафовали в Крыму за исполнение песни Верки Сердючки

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Трех девушек-аниматоров, исполнявших песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки (настоящее имя – Андрей Данилко) в аквапарке в Алуште, оштрафовали на 45 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного суда.

"Девушки пели и танцевали на территории алуштинского аквапарка песню на украинском языке, провокационного характера, несмотря на замечания находящихся рядом посетителей аквапарка", – говорится в сообщении.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, девушки провоцировали своими действиями на конфликт. Их действия квалифицировали по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ").

В суде все трое признали вину и раскаялись в содеянном. Каждую из аниматоров заставили выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее полиция Кубани организовала проверку караоке-клуба, где посетители исполняли ту же композицию Сердючки. В свою очередь, представители заведения пояснили, что принципиально не позволяют посетителям петь песни на украинском языке. В этот же раз звукорежиссер, по словам представителей, не успел сориентироваться.

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