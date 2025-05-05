Суд оштрафовал участвовавшую в создании клипа про погибших бойцов СВО Горшенину

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/Alisa Gorshenina

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал жительницу Нижнего Тагила Алису Горшенину, принимавшую участие в создании клипа Pussy Riot, в котором насмехаются над погибшими бойцами спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Горшенину обвиняли в дискредитации Вооруженных сил России.

"Вина привлекаемого лица нашла подтверждение. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

25 апреля Горшенина была арестована на 10 суток. В ее отношении были составлены административные протоколы по статьям 20.3.3 и 6.21 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений").

Кроме того, ее привлекли к ответственности по статье 20.3. КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций").

Отмечалось, что Горшенина размещала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) материалы, направленные против запрета в России и признания экстремистским международного движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ).