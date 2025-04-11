TMZ: актер Килмер умер от пневмонии и других серьезных заболеваний

Фото: ТАСС/АР/Mark Humphrey

Причиной смерти американского актера Вэла Килмера оказалась пневмония, а также острая гипоксемическая дыхательная недостаточность. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти Килмера, выданное департаментом здравоохранения Лос-Анджелеса.

В документе указаны и другие причины смерти – хроническая дыхательная недостаточность и плоскоклеточная карцинома основания языка. Сопутствующими факторами были названы недоедание и трахеокожный свищ.

Килмер скончался 1 апреля в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. В связи с его смертью многие коллеги почтили память актера, а поклонники выразили в Сети соболезнования близким звезды.

Как сообщали СМИ, актер страдал от серьезных проблем со здоровьем, связанных с раком гортани. Последствия онкологии привели к тому, что он сильно ослаб и не мог вставать с постели.