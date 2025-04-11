11 апреля, 15:28Культура
Супруга Василия Ливанова опровергла информацию об операции артиста
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла информацию об операции артиста. Об этом сообщает ТАСС.
До этого в телеграм-каналах появилась информация о том, что у Ливанова были механически удалены тромбы в артериях верхней конечности.
"Это все неправда. С ним все нормально", – подчеркнула супруга артиста.
В конце января стало известно о госпитализации Ливанова. Тогда СМИ писали, что артиста поместили в реанимацию из-за якобы расстройства кровообращения головного мозга, однако супруга актера опровергла эту информацию и сказала, что он находится в обычной палате.
4 февраля актера выписали из больницы. Друг Ливанова поэт Юрий Энтин рассказывал, что артиста будут регулярно увозить в больницу, так как у него наблюдается нехватка железа.