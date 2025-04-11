Супруга Василия Ливанова опровергла информацию об операции артиста

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла информацию об операции артиста. Об этом сообщает ТАСС.

До этого в телеграм-каналах появилась информация о том, что у Ливанова были механически удалены тромбы в артериях верхней конечности.

"Это все неправда. С ним все нормально", – подчеркнула супруга артиста.

В конце января стало известно о госпитализации Ливанова. Тогда СМИ писали, что артиста поместили в реанимацию из-за якобы расстройства кровообращения головного мозга, однако супруга актера опровергла эту информацию и сказала, что он находится в обычной палате.

4 февраля актера выписали из больницы. Друг Ливанова поэт Юрий Энтин рассказывал, что артиста будут регулярно увозить в больницу, так как у него наблюдается нехватка железа.