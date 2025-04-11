Актриса Светлана Немоляева подтвердила, что перенесла приступ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева подтвердила, что перенесла приступ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что актрисе потребовался вызов скорой помощи, так как она почувствовала себя плохо из-за проблем с сердцем. После оказанной помощи Немоляева не стала отменять выступление в театре, которое прошло 10 апреля.

Как рассказала артистка, медикам удалось вовремя купировать приступ. Она не уточнила более подробную информацию о произошедшем и выразила благодарность врачам.

"Сейчас я нахожусь дома", – отметила Немоляева и добавила, что в настоящий момент ее самочувствие улучшилось.

Осенью прошлого года актриса перенесла еще один приступ. Она рассказала, что скорой удалось его снять, что позволило ей вернуться к работе. По словам Немоляевой, после произошедшего она чувствовала себя хорошо.

Также артистка рассказала, что врачи диагностировали у нее мерцательную аритмию. Плохое самочувствие у нее возникло на съемках ремейка "Приключения Буратино". Немоляева заявила, что чувствует слабость, поскольку аритмия протекает весьма "мучительно".