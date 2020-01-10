"Современник" посвятит наступивший год памяти Галины Волчек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Современник" посвятит 2020 год памяти своего бывшего художественного руководителя Галины Волчек, сообщает пресс-служба театра.

"Весь будущий год – год Галины Волчек. "Современник" был и должен остаться местом притяжения и силы", – заявил новый худрук "Современника" Виктор Рыжаков.

По его словам, у театра есть еще полгода, чтобы поработать над следующим сезоном. "У нас есть еще полгода, необходимо осмыслить опыт громадного и важного периода жизни театра, дальше будем вместе готовиться, вместе думать, вместе мечтать", – подчеркнул он.

Возглавлявшая "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 29 декабря ее похоронили рядом с коллегой и другом Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году в семье режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".

После смерти Волчек новым художественным руководителем "Современника" назначили театрального режиссера Виктора Рыжакова.

