"Современник" посвятит наступивший год памяти Галины Волчек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
"Современник" посвятит 2020 год памяти своего бывшего художественного руководителя Галины Волчек, сообщает пресс-служба театра.
"Весь будущий год – год Галины Волчек. "Современник" был и должен остаться местом притяжения и силы", – заявил новый худрук "Современника" Виктор Рыжаков.
По его словам, у театра есть еще полгода, чтобы поработать над следующим сезоном. "У нас есть еще полгода, необходимо осмыслить опыт громадного и важного периода жизни театра, дальше будем вместе готовиться, вместе думать, вместе мечтать", – подчеркнул он.
Возглавлявшая "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 29 декабря ее похоронили рядом с коллегой и другом Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году в семье режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.
Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".
После смерти Волчек новым художественным руководителем "Современника" назначили театрального режиссера Виктора Рыжакова.
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище