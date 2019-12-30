Новым худруком "Современника" станет режиссер Виктор Рыжаков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Новым художественным руководителем "Современника" назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
"Художественным руководителем московского театра "Современник" с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что теперь обязанности руководителя ЦИМ перейдут на его арт-директора Елену Ковальскую.
Возглавлявшая "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 29 декабря ее похоронили рядом с коллегой и другом Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.
Прощание с Галиной Волчек в театре "Современник"
24 декабря Галину Волчек госпитализировали в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году в семье режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.
Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
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