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10:56

Наше все: эксперт сделал ставку на победу Лазарева на "Евровидении"

культура

10:56

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев имеет высокие шансы на победу в "Евровидении-2019" в тандеме с Филиппом Киркоровым. Такое мнение в беседе с порталом "Дни.ру" высказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Очевидно, что на "Евровидение" Россия снова едет побеждать, как это было в 2016 году", – заявил Манукян. Он также выразил надежду, что номер команды Лазарева будет настолько же креативным, как и You are the only one.

Ночью 8 февраля стало известно, что Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение – 2019". Продюсером выступления станет Филипп Киркоров, который имеет большой опыт в продюсировании конкурсантов на "Евровидении". Песня артиста пока держится в секрете.

По данным букмекеров, шансы страны на победу в 2019 году выросли до 30 процентов. Речь идет о предварительных оценках, которые могут изменится ближе к конкурсу.

Лазарев представлял Россию на "Евровидении" в 2016 году. Тогда он считался одним из главных фаворитов и в итоге занял третье место.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В конкурсе примет участие 42 страны, это на одно государство меньше, чем в прошлом году. Жеребьевка стран-участниц определила, что выступать Россия будет во втором полуфинале конкурса, который пройдет 16 мая.

культура

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