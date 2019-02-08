Киркоров верит в победу Лазарева на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Филипп Киркоров считает, что Сергей Лазарев не подведет страну на "Евровидении", которое в этом году пройдет в Тель-Авиве. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Лазарев во второй раз едет на конкурс, где выступит с песней, написанной Киркоровым в соавторстве с греческим композитором.

"Мы открываем очередную страницу "новейшей истории" "Евровидения" for Russia! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! "Dream team" – снова вместе! Сережа не подведет!" – отметил артист.

Ночью 8 февраля стало известно, что Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение – 2019". Продюсером выступления станет Филипп Киркоров, который имеет большой опыт в продюсировании конкурсантов на "Евровидении".

Жеребьевка стран-участниц определила, что выступать Россия будет во втором полуфинале конкурса, который пройдет 16 мая. Сергей Лазарев уже представлял страну на конкурсе. В 2016 году он занял третье место: зрительское голосование пророчило артисту победу, но члены жюри поставили невысокие баллы.

Лазарев – второй участник, который дважды представляет Россию на международном конкурсе. До него этот путь прошел Дима Билан, занявший второе место в 2006 году и выигравший "Евровидение" в 2008-м.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Право принимать конкурс Израиль завоевал благодаря победе Нетты Барзилай в 2018 году.

Фестиваль транслируется в прямом эфире, от каждой страны участвует один представитель (солист или группа) с песней, длительность которой составляет до трех минут. Победитель определяется посредством голосования телезрителей и жюри.

Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года. Среди артистов, которые стали всемирно известны после конкурса – ABBA, Селин Дион, Dschinghis Khan. Победитель конкурса привозит в страну не только хрустальный микрофон, но и право провести фестиваль в следующем году.