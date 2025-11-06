Видео: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/scrubs

Появились первые кадры со съемок сериала "Клиника". Видео опубликовано в официальном аккаунте сериала в Instagram

На опубликованном в Сети видео можно заметить американского актера Зака Браффа, который сидел в режиссерском кресле с табличкой "Сейчас в производстве". В проекте он сыграет роль доктора Джона Дориана.

Также на кадрах представлен актер Дональд Фейсон, известный по роли Кристофера Терка, актриса Сару Чок, сыгравшая в сериале Эллиот Рид, а также актриса Джуди Рейес, которая исполнила в проекте роль Карлы Эспиносы.

Кроме того, к сериалу присоединится актер Джон К. МакГинли, который сыграет доктора Перри Кокса.

О начале съемок "Клиники" стало известно в 2024 году. Над картиной работает телекомпания 20th Television по заказу американского канала ABC. Впервые в сериале появятся актриса Ванесса Байер и актер Джоэл Ким Бустер.



Сюжет продолжит историю друзей Дориана и Терка, которые спустя годы вновь вернутся к своей работе. За это время медицина претерпела значительные изменения, как и интерны, но их дружба осталась крепкой.

Премьера сериала состоится 25 февраля 2026 года. Количество серий пока не раскрывается.

При этом, как сообщили СМИ, перезапуск "Клиники" оказался сложным с юридической точки зрения. У сценариста Билла Лоренса подписан эксклюзивный договор с Warner Bros. TV. Однако после переговоров удалось выделить сериал в отдельный проект, в котором он не примет участие в роли сценариста или шоураннера.

