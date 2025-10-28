Рождественский спецвыпуск сериала "Доктор Кто" выйдет в 2026 году

Фото: ТАСС/Zuma/Alberto Pezzali

Телеканал BBC анонсировал рождественский спецвыпуск сериала "Доктор Кто", который выйдет в 2026 году. Его сценаристом выступит Рассел Т. Дейвис, сообщается на сайте сериала.

Вместе с тем в публикации отмечается, что стриминговый сервис Disney+ уже подтвердил, что не будет участвовать в создании следующего сезона "Доктора Кто". При этом в проекте заинтересован BBC.

В 2025 году на экраны выйдет спин-офф "Война между сушей и морем", который расскажет об организации ЮНИТ и морских дьяволах. Всего запланировано 5 серий.

Ранее стало известно, что в 2026 году фильм "Гарри Поттер и философский камень" перевыпустят в кинотеатрах. В следующем году картине исполняется 25 лет, Warner Bros. готовится к празднованию этого события.

Премьера первой части франшизы состоялась 16 ноября 2001 года. Картина стала сенсацией, сделав известными актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, которые сыграли трех главных героев.

