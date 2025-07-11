Сериал "Клиника" получит ребут-продолжение

Фото: кадр из сериала "Клиника"; режиссеры – Майкл Спиллер, Билл Лоуренс, Адам Бернштейн; производство – ABC Studios

Руководство канала ABC одобрило создание ребута-продолжения "Клиники", сообщил Deadline.

Врачей Джей Ди, Кристофера Терка и Эллиот Рид снова сыграют актеры Зак Брафф, Дональд Фейсон и Сара Чок. Вместе с создателем оригинального сериала Биллом Лоуренсом они станут исполнительными продюсерами в новом проекте.

Шоураннерами новой "Клиники" выступят сценаристы Тим Хоберт и Асим Батра. К роли медсестры Карлы может вернуться актриса Джуди Рейес.

Создатели заявляли, что они хотят совместить полноценное продолжение истории с новыми персонажами и ситуациями. По сюжету давние друзья Джей Ди и Терк снова смогут поработать друг с другом в обновленной клинике Sacred Heart. Они вместе увидят, как изменилась медицина с начала 2000-х годов, и познакомятся с современными интернами.

"Клиника" очень важна для меня. Рад возможности снова собрать нас всех вместе", – сказал Лоуренс.

Выход сериала планируется в 2026 году.

О возвращении в "Клинику" актера Браффа стало известно в мае. С ним велись переговоры в течение нескольких месяцев. Стороны долго не могли договориться о финансовых условиях и месте съемок сериала.