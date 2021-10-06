Съемки фильма "Вызов" на МКС начнутся в среду

Фото: roscosmos.ru
Съемки фильма "Вызов" на борту Международной космической станции стартуют в среду, 6 октября. Об этом стало известно из переговоров космонавтов с Землей, пишет РИА Новости.
"(6 октября. – Прим. ред.) у нас начинаются видеосъемки. <...> Мы так понимаем, что файлы будут очень большие", – сказал космонавту Олегу Новицкому специалист подмосковного Центра управления полетами.
Он также попросил сообщить о содержании радиограммы киноэкипажу – актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Антону Шкаплерову.
Космический корабль "Союз МС-19" с Пересильд и Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября.
Сообщалось, что транспортник не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир экипажа Антон Шкаплеров перешел на ручное управление по распоряжению подмосковного Центра управления полетами.
Планируется, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
Актриса Юлия Пересильд приняла участие в проведении стыковки корабля с МКС
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