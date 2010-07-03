Искусствовед оценил слова Мединского о комиксах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Галерист, член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов прокомментировал Москве 24 слова министра культуры России Владимира Мединского о негативном отношении к комиксам. По мнению эксперта, этот вид графического искусства уже давно перерос исключительно детскую публику.

"Половина Голливуда базируется именно на сюжетах комиксов, из которых можно вытащить целый ряд проблем антропологических, метафизических и еще каких угодно. Комиксы в настоящее время – это индустрия. В первую очередь, конечно, развлекательная", – считает искусствовед.

При этом Попов добавил, что, помимо развлекательных комиксов, есть и такие, которые "сами по себе уже стали историей культуры".

"И мы не говорим только об американских. Речь идет, например, о богатейшей европейской культуре комиксов, включая "Приключения Тинтина" – это музейные вещи", – подчеркнул специалист.



Сергей Попов искусствовед Помимо развлечения, комиксы давно превратились в высокую культуру. Есть серьезные авторы вроде Алана Мура, написавшего роман "Хранители", который вошел во многие рейтинги и списки величайших романов XX века. Если кто-то не читает или не знает этого, то это его проблемы.

Попов отметил, что в России культура комиксов в своем формате "процветает и существует далеко не в маргинальном диапазоне". Есть ряд отечественных авторов, а также проходят специальные фестивали, пояснил он.





Сергей Попов искусствовед И это как раз один из тех источников, где прорастает актуальная визуальная и информационная культура. Это новый способ обмена информацией, который молодому человеку в XXI веке кажется абсолютно подходящим и очень привычным.

По словам Попова, если бы у него было больше времени, он бы чаще уделял внимание чтению комиксов.

Ранее во время 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки министр культуры России Владимир Мединский рассказал о своем негативном отношении к комиксам. По его мнению, они создаются для тех, кто плохо умеет читать. Он также добавил, что считает пристрастие взрослых людей к комиксам "убожеством".

В соцсетях пользователей возмутило подобное высказывание. Они составили импровизированный список произведений, с которыми следовало бы ознакомиться тем, кто не считает комиксы искусством. В него, например, вошли "Хранители" писателя Алана Мура. В этом произведении о супергероях поднимаются такие темы, как ядерная угроза.

Отмечают и еще один графический роман под названием "Маус" Арта Шпигельмана. В нем рассказывается о жизни отца автора произведения, польского еврея, который пережил Холокост. Необычной чертой романа является то, что персонажи в нем представлены в образе кошек и мышей. Автор произведения получил за него Пулитцеровскую премию в 1992 году.

Московская международная книжная выставка-ярмарка стартовала на ВДНХ в павильоне № 75 4 сентября и продлится до 8 сентября. В ходе ее проведения состоится более 600 мероприятий для любителей книг. Посетители смогут познакомиться с литературой из России, Германии, Польши, Греции, Венгрии, Сербии, Китая, Индии и других стран, а также встретиться с известными писателями, в частности, с Дмитрием Быковым, Михаилом Веллером и Яной Вагнер.



