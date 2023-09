Возобновлены поиски гитары Пола Маккартни, исчезнувшей в 1969 году

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Группа добровольцев начала поиск бас-гитары Пола Маккартни производства фирмы Karl Höfner, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Поиски одного из самых известных музыкальных инструментов прошлого столетия начались в рамках проекта Lost Bass. Уже идет сбор информации о возможном местонахождении инструмента.

Гитара принадлежала экс-участнику The Beatles Полу Маккартни. Он купил ее в Гамбурге в 1961 году за 38 долларов, однако восемь лет спустя она исчезла. Музыкант сразу же обратился к производителю с просьбой помочь найти любимую гитару, однако безуспешно.

Инструмент был очень удобен для знаменитого музыканта, поскольку он был левшой с рождения, а гитара была симметричной.

Звучание этой гитары можно услышать в записях хитов группы Love Me Do, She Loves You, Twist and Shout.

В августе сообщалось, что британская музыкальная группа The Rolling Stones анонсировала выпуск нового альбома под видом вымышленной стекольной компании Hackney Diamonds. По версии СМИ, в новом альбоме группы будут композиции, записанные при участии Пола Маккартни и Элтона Джона.

Последний альбом The Rolling Stones вышел в декабре 2016 года. До этого о возможном участии Пола Маккартни при создании нового альбома группы сообщалось в феврале. Тогда, по информации СМИ, были готовы уже несколько его композиций на бас-гитаре. Ожидалось, что участие в выпуске пластинки также примет Ринго Старр.

