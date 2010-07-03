Ахеджакова вступилась за актера Панина

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова заступилась за актера Алексея Панина, резкие фразы которого вновь вызвали недовольство в обществе, сообщает ИА "НСН".

Артист назвал россиян "злобными уродцами" за то, что после смерти Натальи Крачковской в комментариях вместе с соболезнованиями посыпались оскорбления в ее адрес.

При этом он отметил, что его посты, посвященные благотворительности и помощи детям, остаются без внимания. Но когда он ругает кого-то, ему сразу звонят журналисты.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова сказала, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

"Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков... как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться – бывают в жизни ситуации", – заявила она. Ахеджакова призвала оставить актеров в покое.

Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже отреагировал на слова Панина. По его мнению, сейчас актер находится в глубочайшей депрессии, кризисе. Политик считает, что не стоит обращать внимание на "этого психически больного человека".

Еще один случай, когда Панин вызвал скандал своим высказыванием, произошел в прошлом году. В сентябре актер назвал граждан РФ "скудоумными". Он выложил снимок с церемонии прощания с Иосифом Кобзоном и подчеркнул, что Instagram ему нужен, чтобы рассказывать о своей жизни, а не для того, чтобы пиариться. По его словам, многие не могут это понять из-за "скудоумия".

Упомянутый Ахеджаковой инцидент с актером Алексеем Серебряковым произошел в феврале. Он обвинил российское правительство в разжигании конфликтов в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в африканских республиках. Он также заявил, что власти страны переписывают историю, а россияне вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм.

В то же время Серебряков добавил, что он "патриот не меньше, чем те, кто об этом орет". По утверждению актера, он страдает из-за происходящего в стране.

А в прошлом году резонанс вызвало интервью Серебрякова Юрию Дудю. В беседе с журналистом он назвал силу, наглость и хамство тремя основными составляющими национальной идеи России.