Серебряков объяснил свои слова о "разжигании войн" Россией

Алексей Серебряков объяснил свое высказывание, что Россия "разжигает конфликты", которое он сделал несколькими днями ранее.
"Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война – это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней – и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное? Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны", – сказал он РИА Новости.
Ранее в ходе своего выступления в Лондоне актер Алексей Серебряков обвинил российское правительство в разжигании конфликтов в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в африканских республиках. Он также заявил, что власти страны переписывают историю, а граждане России вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм.
Высказывание актера прокомментировали его коллеги и депутаты Госдумы. Дмитрий Дюжев напомнил, что политика находится вне компетенции Серебрякова, и поэтому серьезно воспринимать его слова не стоит. А первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение, что слова Серебрякова являются пиар-акцией ее врагов.
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