Серебряков объяснил свои слова о "разжигании войн" Россией

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Алексей Серебряков объяснил свое высказывание, что Россия "разжигает конфликты", которое он сделал несколькими днями ранее.

"Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война – это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней – и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное? Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны", – сказал он РИА Новости.

Ранее в ходе своего выступления в Лондоне актер Алексей Серебряков обвинил российское правительство в разжигании конфликтов в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в африканских республиках. Он также заявил, что власти страны переписывают историю, а граждане России вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм.

Высказывание актера прокомментировали его коллеги и депутаты Госдумы. Дмитрий Дюжев напомнил, что политика находится вне компетенции Серебрякова, и поэтому серьезно воспринимать его слова не стоит. А первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение, что слова Серебрякова являются пиар-акцией ее врагов.