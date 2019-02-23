Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании конфликтов

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Актер Алексей Серебряков обвинил российское правительство в разжигании конфликтов в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в африканских республиках.

"Я только лишь могу сказать, думайте. Сейчас есть интернет, есть информация и возможность узнать разные точки зрения. Просто надо понимать, что только от вас и больше ни от кого зависит ваш собственный мир", – сказал актер в ходе своего выступления в Лондоне, передает РЕН ТВ.

Он также заявил, что власти страны переписывают историю, а граждане России вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм.

Ранее в одном из своих последних интервью Серебряков рассказал, в чем заключается национальная идея России.

Актер сравнил своего героя из фильма "Левиафан" с персонажем американского фильма с похожей историей. Он отметил, что сыгранный им герой сдался и проиграл власти, именно потому что он русский.

Серебряков также отметил, что в нескольких десятках километров от столицы в России все еще видно множество деталей из 1990-х годов и менталитет людей не изменился. По его мнению, знание, предприимчивость, достоинство не вышли на первый план, а национальной идеей являются сила, наглость и хамство.