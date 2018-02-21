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Культура

21 февраля 2018, 10:46

Актер Серебряков увидел национальную идею России в силе, наглости и хамстве

культура общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Актер Алексей Серебряков назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Такую характеристику согражданам он дал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

"Американец берет и делает, потому что там психология другая – психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь", – пояснил Серебряков.

Актер сравнил своего героя из фильма "Левиафан" с персонажем американского фильма с похожей историей, сообщает "Газета.ру". Он отметил, что сыгранный им герой сдался и проиграл власти, именно потому что он русский.

Серебряков также отметил, что в нескольких десятках километров от столицы в России все еще видно множество деталей из 1990-х годов, и менталитет людей еще не изменился. Знание, предприимчивость, достоинство не вышли на первый план, а национальной идеей являются сила, наглость и хамство.

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