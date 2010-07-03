Актер Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии, которые посыпались на него после нескольких спорных высказываний.
"Душа болит – почему мы такие? Я абсолютно русский человек, мои дети - абсолютно русские мальчишки", – заявил актер в эфире телеканала "Культура". В своей речи он также процитировал одного из героев фильма "Патриотическая комедия", отметив, что русским становятся после первого же вздоха.
Артист подчеркнул, что испытывает "страдания, мучения и раздражение" из-за ситуации в стране".
Несколькими днями ранее Серебряков объяснил свое высказывание, что Россия "разжигает конфликты" в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в африканских республиках. Он также заявил, что власти страны переписывают историю, а граждане России вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм. По словам артиста, у него есть гражданская позиция, она связана с тем, что война – это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами.
В июне прошлого года резонанс вызвало интервью Серебрякова Юрию Дудю. В беседе с журналистом он назвал силу, наглость и хамство тремя основными составляющими национальной идеи России. Серебряков также отметил, что если отъехать от Москвы на несколько десятков километров, то можно заметить достаточно большое количество деталей, присущих 90-м годам. Проживающий в Канаде актер также рассказал, чем американцы отличаются от россиян. На вопрос о том, является ли он русофобом, актер ответил отрицательно.
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