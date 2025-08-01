Ежегодный тайский фестиваль открылся в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Открытие ежегодного тайского фестиваля состоялось в Москве в саду "Эрмитаж".

Министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин рассказал, что фестиваль проходит под лозунгом "Многообразный Таиланд".

"Для меня большая честь от имени правительства Москвы приветствовать вас на уже ставшем традиционным ежегодном фестивале тайской культуры. <...> Мы искренне рады, что дружат не только наши столицы, но мы и установили связи с культурной и экономической столицей Северного Таиланда – городом Чиангмай", – сказал Черемин.

В рамках фестиваля жители и гости Москвы до 3 августа смогут познакомиться с культурой и историей Таиланда, продегустировать блюда национальной кухни, познакомиться с боксом муай-тай, а также увидеть выступления творческих коллективов. Для посетителей проведут мастер-классы по кулинарии и традиционному массажу.

Кроме того, в рамках программы запланирован показ театра масок Кхон. Это древнейший вид сценического искусства, включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Гостям также продемонстрируют модные коллекции тайских и российских дизайнеров, а на рынке можно будет приобрести изделия народных промыслов и сувениры.

Фестиваль проводится в столице с 2014 года. В прошлом году его посетили более 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в выходные, 2 и 3 августа, гости фестиваля смогут посмотреть на выступления современных и народных танцевальных и музыкальных коллективов, парад барабанщиков Университета Сринакхаривирот вокруг парка и постановки театра масок Кхон департамента изящных искусств Минкульта Таиланда.

В Москве также проходит фестиваль культуры Вьетнама на Манежной площади. Гости могут услышать звучание традиционных музыкальных инструментов, научиться готовить национальные угощения и посмотреть спектакли кукольного театра.